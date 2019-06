Rechtsextremer Hintergrund im Fall Lübcke Politiker reagieren erschüttert

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den 45-jährigen Stephan E. Er wird dringend verdächtigt, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke "heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben". Die Ermittler gehen davon aus, dass er den CDU-Politiker aus rechtsextremistischer Überzeugung tötete.

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki äußert in einer ersten Reaktion Erwartungen an die Sicherheitsbehörden: "Es kann uns nicht beruhigen, wenn in Deutschland nach RAF und NSU wieder politische Morde verübt werden und die Vorbereitung schrecklicher Gewalttaten unter dem Radar der Sicherheitsbehörden läuft", sagte er dem SPIEGEL. "Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es ein politisches Motiv hinter dem Mord an Walter Lübcke gibt, dann müssen wir uns mit Hochdruck der Frage widmen, wie es hierzu kommen konnte", ergänzte der Bundestagsvizepräsident.

DPA FDP-Vize Kubicki: "Wie konnte es dazu kommen?"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte dem SPIEGEL, der Mord an Lübcke habe aufgeschreckt: "Ich bin froh, dass endlich ein Verdächtiger festgenommen wurde und hoffe, dass es schnell zu einer Klärung kommt."

Einen verstärkten Kampf gegen den Rechtsextremismus fordert auch der der Kasseler SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels: "Egal wie die Ermittlungen am Ende ausgehen: Was nicht sein darf, ist, dass wir Demokraten im Kampf gegen Rechtsextremismus jetzt aus Angst selbst ins Fadenkreuz zu geraten leiser werden", sagte er dem SPIEGEL. "Das Gegenteil sollte der Fall sein: Wir müssen unsere Stimme gegen Rechts noch lauter und deutlicher erheben."

Entsetzen über die Tat auch bei den Linken: "Politische Morde haben im Repertoir der politischen Rechten hierzulande eine lange Tradition. Das macht die mutmaßliche Tat an Walter Lübcke aber nicht weniger abscheulich", sagte Parteichef Bernd Riexinger auf Twitter. "Sie zeigt aber, dass Rechtsradikalismus nie wieder normal werden darf."

Eine Sondersitzung des Innenausschusses forderten die Bundestagsfraktionen von Grünen, FDP, Linke und AfD forderten eine "Eine Sondersitzung des Innenausschusses ist angesichts der dramatischen und beunruhigenden Entwicklungen im Fall Lübcke unausweichlich", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die CDU/CSU zeigte sich dazu auch bereit. "Der Fall Lübcke ist sehr ernst", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Einer Erörterung des Falles im Innenausschuss stehen wir aufgeschlossen gegenüber - auch schon in der kommenden Woche."