Ein Mann mit rechtsextremem Hintergrund steht im Verdacht, den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet zu haben. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Es ist nicht das erste Mal, dass Generalbundesanwalt Peter Frank schnell auf einen mutmaßlich rechtsmotivierten Angriff reagiert.

Bereits kurz nach seiner Amtseinführung im Oktober 2015 zog Frank die Ermittlungen im Fall Henriette Reker an sich. Die Kölner Oberbürgermeisterin wurde damals mit einem Messer niedergestochen und überlebte schwer verletzt. Ähnlich wie Lübcke bekannte auch Reker sich vor dem Angriff deutlich dazu, dass die Bundesrepublik Flüchtlinge aufnehmen soll.

Lübcke erhielt aufgrund seiner Äußerungen immer wieder Morddrohungen. Das und die einschlägige Vergangenheit des Tatverdächtigen Stephan E. dürften Frank dazu bewogen haben, auch dieses Mal schnell zu handeln.

Der Top-Jurist hat es sich auf die Fahne geschrieben, stärker gegen rechtsterroristische Strukturen vorzugehen. So zog Frank 2016 in einem Gespräch mit dem SWR Bilanz nach seinem ersten Jahr als Chefankläger. Schon damals machte er deutlich, dass ihm der Kampf gegen Rechts ein Anliegen ist. "Eine terroristische Organisation wie der NSU, der über Jahre hinweg vielleicht unerkannt in Deutschland Morde begangen hat, darf es nicht mehr geben", sagte Frank damals. Entsprechend übernahm die Bundesanwaltschaft im selben Jahr die Ermittlungen um die rechtsextreme Bürgerwehr im sächsischen Freital.

Franks Aufgabe am Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist dabei im Wesentlichen auf den Staatsschutz beschränkt. Die Bundesanwaltschaft ist zuständig dafür, mutmaßliche Terroristen anzuklagen und auch für Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch.

Kein Schlussstrich unter die NSU-Akte

Neben rechtem und linkem Extremismus beschäftigt sich die Behörde mit Islamisten. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" sagte Frank, dass seine Arbeit im vergangenen Jahr vor allem geprägt war von der Frage, wie man mit Rückkehrern und Rückkehrerinnen des sogenannten Islamischen Staats umgehen soll und vom Ende des NSU-Prozesses. Zu Letzterem sagte Frank immer wieder, dass das Urteil gegen Beate Zschäpe nicht bedeuten dürfe, dass ein Schlussstrich unter die Akte NSU gezogen werde.

Frank hat eine steile Karriere in der bayerischen Justiz hinter sich. Nachdem er im März 2015 Münchner Generalstaatsanwalt wurde, übernahm er nur wenige Monate später das Amt des Generalbundesanwalts - mit 46 Jahren. Das macht ihn zum jüngsten Amtsinhaber.

Seine Justizkarriere begann Frank 1995 im bayerischen Justizministerium. Danach folgten Stationen als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft München I, in der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund sowie als Richter am Landgericht München I.

Im November 2006 kehrte Frank zum bayerischen Justizministerium zurück. Von Februar 2010 bis September 2011 war er als Richter am Oberlandesgericht München tätig. Danach wechselte er wieder ins Justizministerium, wo er die Personalabteilung leitete, bevor er Generalstaatsanwalt in der Landeshauptstadt wurde.

Von Kollegen wird der heutige Generalbundesanwalt als zielstrebig, umgänglich und äußerst höflich beschrieben. Nach seiner Amtseinführung sagten ehemalige Mitarbeiter der "Süddeutschen Zeitung", Frank sei nie jemand gewesen, der "offen eine parteipolitische Linie" vertreten habe.