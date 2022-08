Warburg, Wirecard, Wagenburg Die verhüllte Demokratie

Ein Gastbeitrag von Stephan-Götz Richter und Fabio De Masi

Noch immer fehlt es parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Deutschland an Transparenz, weil sie in der Regel nicht fernsehöffentlich tagen. Wir sollten uns an internationalen Beispielen wie den USA orientieren.