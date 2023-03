Warnstreiks auch in Hessen und Bayern

In Hessen wurden nach Angaben der Gewerkschaft in Wiesbaden und Kassel die Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden sowie das Klinikum Kassel bestreikt. Auch am Klinikum Frankfurt-Höchst, am Sana Klinikum Offenbach, den Hochtaunus-Kliniken, dem Gesundheitszentrum Wetterau sowie einer Reihe weiterer Krankenhäuser, psychiatrischer Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste sollte es demnach zu Arbeitsniederlegungen kommen.

Es gebe eine »hohe Streikbereitschaft«, teilten Gewerkschaftssprecherinnen mit. Für die Einrichtungen waren Notdienstvereinbarungen getroffen worden, geplante Operationen sollten teils verschoben werden. In Bayern kündigte Ver.di Warnstreiks an mehr als 30 kommunalen Krankenhäusern und Bezirkskliniken und mehreren Einrichtungen der Altenhilfe an, etwa in Nürnberg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Regensburg und Rosenheim. Auch für Mittwoch sind in Bayern Warnstreiks geplant.