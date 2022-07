Kommende Woche wird es still werden in Lubmin. Am Montag beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten der Pipeline Nord Stream 1. Der Betreiber der Röhre, die Nordstream AG mit Sitz in Zug in der Schweiz, wird »beide Leitungsstränge ihrer Gasleitung für routinemäßige Wartungsarbeiten vorübergehend abschalten«, wie das Unternehmen mitteilte. Bis zum 21. Juli sollen die Arbeiten dauern.

Die Angst vor dem Gas-Lieferstopp

Die Angst von Politik und Wirtschaft vor den kommenden Wochen ist groß. Was, wenn die Wartungsarbeiten länger dauern, zu einer »politischen Wartung« werden , wie etwa Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, fürchtet? Was, wenn Putins Regime Deutschland den Gashahn ganz zudreht? Abgesehen davon, dass ein Stopp der Gaslieferungen auch Russland vor ein ernstes Problem stellen würde – das Gas aus den sibirischen Feldern lässt sich nicht einfach »zudrehen« – mehren sich in diesen Sommertagen die Sorgen vor weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Verbraucherinnen.