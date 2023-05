Viel humaner wäre es doch, man beließe den Herrn Schröder so lange es geht in seiner angestammten Umgebung, dem Regierungsviertel, in einem gemütlichen Büro mit beruhigendem und vertrautem Ausblick auf die russische Botschaft, schönen Fotos auf dem Schreibtisch, einigen freundlichen und geduldigen Mitarbeiter:innen, die sich um ihn kümmern, und einem großen Telefon mit vielen wichtig aussehenden Tasten. Es muss auch gar nicht ans Netz angeschlossen sein.