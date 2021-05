SPIEGEL Daily Podcast CDU Sachsen-Anhalt – Wo Männer fast unter sich sind

28 Männer, zwei Frauen – so sieht die Landtagsfraktion der CDU Sachsen-Anhalt aus. In den vergangenen Jahren ist der Frauenanteil dort sogar gesunken. Was haben Eierstockvergleiche und Putzfrauenklischees damit zu tun? Ein Ortsbesuch in Magdeburg.