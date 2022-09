Wende im Wirtschaftsministerium Warum Habeck deutsche AKW doch am Netz lassen könnte

Frankreich bekommt seinen Strombedarf nicht in den Griff. So steht es in einem Ministeriumsvermerk, der dem SPIEGEL vorliegt. Für Robert Habeck könnte das gelegen kommen – als Argument, deutsche Meiler weiterlaufen zu lassen.