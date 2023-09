Die Hoffnungen der Ampel ruhen nun auf dem Strategietreffen des CDU-Vorstands in einem sauerländischen Luxus­resort: »Merz liefert eigentlich immer zuverlässig. Vielleicht schnauzt er einen Kellner mit Migrationshintergrund an«, sagt ein Insider. Wenn aber auch der CDU-Chef keinen Skandal produziert, soll Olaf Scholz persönlich eingreifen, um von der desolaten Lage der Koalition abzulenken. »Die Menschen lieben es, wenn sich ein Politiker nicht erinnern kann«, heißt es in der Regierung. »Beim nächsten Koalitionskrach«, so der Plan, »befragen wir den Kanzler zu CumEx.«