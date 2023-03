Es sind betont nette Worte angesichts dessen, was zuletzt so aus Washington und Berlin zu hören war: US-Präsident Joe Biden hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für den deutschen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gedankt. »Wir ziehen an einem Strang, um der Ukraine höchst wichtige Sicherheitsunterstützung zu liefern«, sagte Biden im Oval Office des Weißen Hauses kurz vor einem Vieraugengespräch mit dem deutschen Kanzler.