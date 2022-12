Bei Politikerinnen und Politikern ist das nicht anderes – traditionell untraditionell ist auch, wer in der Küche steht.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist FDP-Landeschef in Rheinland-Pfalz und verbringt die Feiertage in der Heimat. Er steht an Weihnachten in der Küche und bekocht seine Familie, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. »Da ich an der deutsch-französischen Grenze lebe, ist das Essen über die Weihnachtsfeiertage eine Mischung aus traditionell deutschen und französischen Gerichten.«