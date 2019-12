Weihnachtsfriede in Sachsen-Anhalt Versöhnung ist immer gut

Es ist ein Skandal. Die Regierung kann so nicht weitermachen, das ist wohl klar. Mit einer Partei, die so etwas in ihren eigenen Reihen duldet, können Demokraten nicht zusammenarbeiten. Bei aller Toleranz dem Koalitionspartner gegenüber: Irgendwann ist eine Grenze erreicht und überschritten, dann geht es nicht mehr weiter.

Zu diesem beispiellosen Skandal, der das Potential hat, die seit 2016 bestehende Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen zu sprengen, kommen wir gleich. Erstmal jedoch: Die harmlose Geschichte der politischen Irrungen eines jungen Mannes aus Anhalt-Bitterfeld.

Geschenke für Obdachlose

Es ist schon einige Jahre her, da half Robert Möritz als Ordner bei einem Neonazi-Aufmarsch in Halle, aus sicherlich falsch verstandener Loyalität, grimmig blickend und mit Glatzkopf. In den sozialen Medien warb er mutmaßlich versehentlich für Rechtsrock. Und dann noch so ein Ausrutscher: Er zeigte sich auf einem Foto mit einer Tätowierung, die von Neonazis gerne als Ersatzsymbol für das verbotene Hakenkreuz verwendet wird, der sogenannten Schwarzen Sonne, bestehend aus mehreren übereinander gelegten Hakenkreuzen.

Ist alles lange her. Seither hat sich Möritz gewiss geändert.

Er ist zum Beispiel dem gemeinnützigen Verein "Uniter" beigetreten, einer Vereinigung ehemaliger und aktiver Angehöriger von Sicherheitskräften, die sich zur "Kontaktpflege und Weiterbildung" zusammengeschlossen haben. Eher inoffiziell pflegen "Uniter"-Leute zwar ein Netzwerk, das sich auf einen kommenden Bürgerkrieg vorbereitet und dafür Waffenlager anlegt und Feindeslisten mit Linken, die interniert und womöglich liquidiert werden sollen, wenn die Zeit reif ist. Aber davon kann Möritz eigentlich gar nichts gewusst haben, sonst hätte er sich ja nicht so stolz mit dem martialischen "Uniter"-Emblem am Revers auf seinem Twitter-Profilbild präsentiert.

Nein, bei "Uniter" werden gute Werke getan, etwa zum Nikolaustag Geschenke an Obdachlose verteilt. Und nein, der Verfassungsschutz beobachtet "Uniter" nicht, das ist auch gar nicht nötig, saß doch sogar ein Verfassungsschutzmitarbeiter aus Baden-Württemberg im Vorstand. Naja, man will sich das jetzt mal genauer ansehen mit diesen Verbindungen in die rechtsextreme Szene, aber bisher: kein Grund zur Sorge.

Vielleicht etwas doof, aber harmlos

Außerdem engagiert sich Robert Möritz jetzt sogar richtig demokratisch, als aktives CDU-Mitglied und Funktionär im Kreisverband Anhalt-Bitterfeld nämlich, dazu engagiert im "Konservativen Kreis", einer rechten CDU-Untergruppierung in Sachsen-Anhalt, die eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen will und gerne das "Nationale" mit dem "Sozialen" versöhnen würde. Versöhnung ist immer gut.

Dummerweise wird der Friede gestört, plötzlich zerren irgendwelche Linken alles ans Licht: Die Neonazi-Vergangenheit, die Tätowierung und die "Uniter"-Mitgliedschaft. Möritz kann aber selbstverständlich alles erklären. Er sei damals jung und verwirrt gewesen, jetzt aber ganz anders: "Ich distanziere mich hier und heute noch einmal von extremistischen Strömungen aller Couleur." Dieses SS-Sonnenrad habe er sich sowieso nur aus "Interesse an der keltischen Mythologie" machen lassen. Er habe gar nicht gewusst, was es bedeutet. Das stimmt zweifellos, manche Leute lassen sich ja auch ahnungslos chinesische Speisekarten auf den Rücken stechen. Vielleicht etwas doof, aber harmlos.

Dann tritt Möritz schnell aus dem "Uniter"-Verein aus. Seine rechten Postings und Bilder hat er da schon aus den Sozialen Netzwerken gelöscht. Wer weiß, vielleicht lässt er sich irgendwann sogar die aus Versehen auf seinen Körper geratene Nazi-Tätowierung entfernen, wenn er Zeit findet, es ist ja so viel zu tun vor Weihnachten. Muss aber nicht sein. Sein Kreisverband jedenfalls votiert einstimmig dafür, dass Möritz weitermachen darf, auch die CDU Sachsen-Anhalt gibt sich zufrieden mit dem geläuterten Mitglied. Eine schöne, versöhnliche Geschichte.

Eine beispiellose Frechheit

Und damit endlich zum Skandal. Hier kommt er: Die Grünen von Sachsen-Anhalt, Koalitionspartner der Union, geben eine Pressemitteilung heraus: "Wir können und wollen uns nicht vorstellen, dass eine Christlich Demokratische Union auf Landes- und Bundesebene jetzt Mitglieder in KV-Vorständen akzeptiert, die an rechtsextremen Demonstrationen als Ordner teilnahmen, Werbung für Uniter machen und in der Vergangenheit eine eindeutige SS-Tätowierung zur Schau gestellt haben und bis heute tragen." Als Überschrift dieser unerhörten Einmischung in die Belange der Union denken sich die Grünen eine beispiellose Frechheit aus: "Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?"

Zurecht schäumt Sven Schulze, der CDU-Generalsekretär von Sachsen-Anhalt. Denn ganz klar und für jeden ersichtlich haben die Grünen hiermit sämtliche CDU-Mitglieder zu Neonazis erklärt. Es ist eine dreiste Unverschämtheit, die nicht ohne Folgen bleiben kann: "Ohne eine Entschuldigung knallt es." Der CDU-Chef Holger Stahlknecht sieht im "Agieren der Grünen" ebenfalls eine Gefährdung der Regierungszusammenarbeit. Stahlknecht ist sowieso noch sauer, weil er den hochgeschätzten Rainer Wendt, den härtesten Polizeigewerkschafter seit Erfindung harter Polizeigewerkschaften, nicht zum Staatssekretär machen durfte.

Musiktipps für das Weihnachtsfest

Niemand sollte ihn weiter verärgern. Niemand ist Nazi und deshalb kann es auch niemand in der CDU sein, und jetzt Schluss, bevor etwa noch mehr herauskommt über rechte Bürgerkriegsfantasien, das würde doch nur die Versöhnung von Nationalem und Sozialem stören.

Im fernen Berlin tut die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer das einzig Richtige und verbreitet per Twitter weihnachtliche Musiktipps. Das Fest der Liebe, es kann kommen.