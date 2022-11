Dass man möglicherweise bei Menschenrechten Abstriche machen müsse, um beim Klima voranzukommen, sieht Baerbock als Dilemma. »Man kann sich die Welt nicht schön zaubern. Es gibt Situationen, in denen unsere Werte in Widerspruch zueinander stehen, und Dilemmata, die sich nicht auflösen lassen«, so Baerbock. Man müsse sich bei jeder einzelnen Entscheidung immer wieder ehrlich fragen, ob es zum Vertuschen oder Verstärken von Menschenrechtsverletzungen mit beitrage.

Auf die Frage, ob sie Teil der »Letzten Generation« sei, sagte Baerbock: »Wenn Sie die Protestbewegung meinen, offensichtlich nicht.« Sie würde sich im Übrigen auch als Bürgerin nicht auf die Straße kleben und kritisierte damit indirekt die Aktionen der »Letzten Generation« wie etwa die Attacken auf Kunstgemälde.