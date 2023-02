Angefertigt wurde die Studie von drei Professorinnen: Claudia Neu, die einen Soziologie-Lehrstuhl an den Universitäten Göttingen und Kassel innehat, Beate Küpper, die sich an der Hochschule Niederrhein mit Sozialer Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen befasst, sowie Maike Luhmann, die Psychologische Methodenlehre an der Ruhr-Universität Bochum lehrt. Zur Vorstellung der Studie am 10. Februar wird auch Bundesjugendministerin Lisa Paus (Grüne) erwartet