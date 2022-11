Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schrieb auf Twitter, mit Schulz verstumme eine wichtige Stimme der deutschen Demokratie. »Als DDR-Oppositioneller, als Politiker und Redner betonte er unermüdlich die Bedeutung des Gesprächs, Sachverstandes und das klare Bekenntnis zur Demokratie für unsere Gesellschaft.«

Vom DDR-Bürgerrechtler zum Europaabgeordneten

Schulz war für seine Alleingänge in seiner Partei bekannt und berüchtigt – er galt etwa als großer Widersacher des früheren grünen Außenministers Joschka Fischer. Schulz wurde am 22. Januar 1950 in Zwickau geboren, absolvierte ein Studium der Lebensmittelchemie und -technologie an der Humboldt-Universität Berlin und war seit den Sechzigerjahren in verschiedenen Oppositionsgruppen der DDR aktiv.