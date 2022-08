Die überregionalen Berichte aus Neuruppin fokussierten sich auf die lautstarken Störer, weil sie dem Klischee entsprachen: der Ostdeutsche, der Krawallo. In der Woche zuvor wurde Vizekanzler Habeck in Bayreuth ausgebuht, auf die Texte über das »südwestdeutsche« Verschwörungsmilieu warte ich noch.

Es ist ein Klassiker, Menschen die Teilnahme am Diskurs abzusprechen, indem man sie als »dumm« oder eben »bescheuert« abstempelt. Oder, weil sie die falsche Sprache benutzen. Oder weil sie es wagen, das Wort »Montagsdemo« zu benutzen . Begriffe verändern sich. Ein »Querdenker« war mal ein origineller Kopf und kein potenziell gefährlicher Umstürzler. Osten war auch mal eine Himmelsrichtung – und kein Adjektiv für alles Rückständige oder Kuriose (»ostig«). Und mal abgesehen davon, ob man Proteste nun am Montag oder am Dienstag veranstaltet, in der DDR war das Charakteristische, dass die Demos eben nicht von oben, von Parteien organisiert wurden, sondern als unorganisierte Revolte von unten, die viel weniger zielgerichtet war, als das heute so medial vermittelt wird. So viel Geschichte könnte man schon kennen, ansonsten gebe ich gern Literaturempfehlungen.