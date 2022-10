Seit dem AfD-Parteitag in Riesa hat Björn Höcke seinen Einfluss weiter ausgebaut. Entscheidender Vorteil gegenüber dem amtierenden Spitzenduo Chrupalla und Weidel: sein Netzwerk. »Björn Höcke hat ein Netzwerk in der Partei. Er hat sehr viele Leute in der AfD, die entweder ihn als Person oder seine Ideologie gut finden. Und Alice Weidel und Tino Chrupalla haben das Problem, das sie eben diese Hausmacht, dieses wahnsinnige Netzwerk nicht haben.«

Wohin der Rechtsaußen die Partei führen will. Was für ein Deutschland ihm vorschwebt und warum die AfD mit dieser Entwicklung erneut eine Wandlung durchmacht, ordnet SPIEGEL-Politikredakteurin Ann-Katrin Müller in der neuen Episode von SPIEGEL Daily ein.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .