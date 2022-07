Günstiger ÖPNV Wie es nach dem 9-Euro-Ticket weitergehen könnte

Viele nutzen jetzt Zug statt Auto

Das Neun-Euro-Ticket hat bisher dazu geführt, dass mehr Menschen den Zug nehmen. Gleichzeitig nahm der Verkehr mit dem Auto etwas ab. Das ergab eine Sonderauswertung von Mobilfunkdaten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Auswertung verglich Mobilfunkdaten von Mai und Juni 2019 – also vor der Coronakrise – mit Daten aus den gleichen Monaten in diesem Jahr. Demnach war im Juni das Verkehrsaufkommen auf der Schiene im Schnitt um 42 Prozent höher als 2019. Im Mai, also vor dem Neun-Euro-Ticket, waren es lediglich drei Prozent.

Einen besonders deutlichen Anstieg zeigen die Daten auf kurzen Strecken zwischen 30 und 100 Kilometern, also eher im Nah- und Regionalverkehr – in der ersten Juniwoche waren es 58 Prozent mehr als 2019.