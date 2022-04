Heute ist Hans-Georg Maaßen in der Schmuddelecke des Internets ein Star. Tag für Tag scheint er tiefer in die Welt der rechten Ideologen und Verschwörungsanhänger einzutauchen. Er wettert gegen das »bewusste Zerstören« der Gesellschaftsstrukturen durch die Linken. Und behauptet, dass die Klimabewegung von Fridays for Future die Demokratie abschaffen wolle.