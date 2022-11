Zur Person

Peter R. Neumann, Jahrgang 1974, leitete zehn Jahre lang das International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) am King's College London und ist einer weltweit bekanntesten Radikalisierungsforscher. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Die neue Weltunordnung: Wie sich der Westen selbst zerstört«.