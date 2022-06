Ramelow machte am Mittwoch in Erfurt Kompromissangebote zu zwei Gesetzentwürfen der oppositionellen CDU-Fraktion, bei denen es um eine 1000-Meter-Abstandsregel für Windräder zu Wohngebäuden und Schulgeldfreiheit für Gesundheitsberufe geht. CDU-Fraktionschef Mario Voigt sprach von einem Durchbruch »für zwei Anliegen, die der CDU-Fraktion wichtig sind«. Die entsprechenden Anträge finden also mit leichten Veränderungen Zustimmung bei der rot-rot-grünen Minderheitsregierung, so stellte es der Ministerpräsident dar.