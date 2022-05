Verkehrsminister von Baden-Württemberg Grünen-Politiker Hermann kritisiert Lieferung schwerer Waffen

Der Grünen-Politiker Winfried Hermann lehnt die Regierungentscheidung ab, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern – und unterstützt den offenen Brief an Scholz. Ein Argument: Panzer seien keine »Verteidigungsfahrzeuge«.