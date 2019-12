K-Frage bei den Grünen Kretschmann bringt Özdemir ins Rennen

Bei den Grünen will man die Kanzlerkandidatenfrage eigentlich so lange hinauszögern wie möglich. Zumindest in Berlin. In Stuttgart sieht die Partei das offenbar anders.

Denn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich zum wiederholten Male zu dem Thema geäußert - und einen neuen Namen ins Spiel gebracht.

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte der grüne Ministerpräsident auf die Frage, ob die Grünen kanzlerfähig seien: "Selbstverständlich haben wir kanzlerfähige Persönlichkeiten. Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst gehandelt werden?" Das könne er nicht erkennen.

Überraschend ist das aus zwei Gründen.

Erstens hatte Kretschmann sich bislang für Robert Habeck als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Vor wenigen Wochen hatte er auf einer Veranstaltung mit Harald Schmidt auf die Frage, wen er sich als Kanzlerkandidaten wünsche, "Habeck" geantwortet. Auf einer Veranstaltung in Berlin sagte er der "Welt" zufolge vor wenigen Tagen, dass dieser weiterhin sein Favorit sei. Nun aber hat er unverhofft den ehemaligen Parteichef und Verkehrsausschussvorsitzenden Cem Özdemir ins Spiel gebracht.

Zweitens gilt es eigentlich als ausgemacht, dass die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck die Kanzlerfrage unter sich ausmachen werden. Zudem wollen sich die meisten Grünen bislang dazu überhaupt nicht äußern. Zu groß ist die Angst, dass die Umfragewerte der Partei vor der nächsten Bundestagswahl wieder sinken und sich die K-Frage damit von allein erledigt.

Özdemir spielt derzeit bei den Grünen eine untergeordnete Rolle. Im September hatte er sich auf den Posten als Fraktionsvorsitzender beworben und die Wahl verloren.

Doch Kretschmann bezeichnete Özdemir nicht nur als "kanzlerfähig". Er warnte seine Partei auch davor, Politiker wie ihn zu verlieren. "Wir müssen aufpassen, dass solche Talente nicht zwischen Baum und Borke hängen und irgendwann etwas anderes machen", sagte er. Er denke dabei an Friedrich Merz.

Kretschmann sei im Gespräch mit anderen, "dass wir den Cem Özdemir auf dem Radar haben", sagte er. Es sei schwierig, weil die Fraktion ihn nicht gewählt habe. "Aber da guck ich schon drauf." Er verliere Özdemir nicht aus dem Blickfeld.

Özdemir war immer mal wieder als Kretschmann-Nachfolger im Gespräch gewesen. Bei der Landtagswahl 2021 will Kretschmann aber selbst noch einmal als Spitzenkandidat der baden-württembergischen Grünen antreten.