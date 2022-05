Aber – was Kretschmann nicht sagte oder wusste – es gibt auch Ausnahmen, auf die die Deutsche Presse-Agentur hinweist: Adjektive wie »voll« und »leer« werden laut einschlägiger Grammatik in der Umgangssprache und zur Bildung von relativen Vergleichen oft gesteigert. Zum Beispiel: »Heute ist die S-Bahn voller als sonst. Aber am Montag war sie am vollsten.« Und: Wenn jemand sagt: »Das Boot ist voll«, muss das nicht bedeuten, dass es überhaupt keinen Platz mehr gibt.