Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 Ministerpräsident Kretschmann tritt noch mal an

Auch nach zwei Amtszeiten als Ministerpräsident Baden-Württembergs soll noch nicht Schluss sein: Winfried Kretschmann will bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat der Grünen antreten. Das erklärten die Grünen auf Twitter.

Winfried #Kretschmann wird erneut als Ministerpräsident von Baden-Württemberg antreten. Warum und wofür er wieder antritt, erläutert er in einem Brief an die Bürger*innen: https://t.co/nsNurOH0gw pic.twitter.com/ajIyJlTcs1 — GrueneBW (@GrueneBW) 12. September 2019

In der Partei waren ohnehin viele davon ausgegangen, dass er die Grünen wieder in die Landtagswahl führt. Kretschmann ist seit 2011 der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes und genießt hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Zum Zeitpunkt der Wahl wäre Kretschmann 72 Jahre alt.

Kretschmann äußerte sich in einem auf seiner Website veröffentlichten Brief zu seiner Kandidatur: Er habe in der Sommerpause intensiv über seine Zukunft nachgedacht, schreibt der Grünenpolitiker darin. "Ich habe mich dafür entschieden, mich bei der kommenden Landtagswahl erneut um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zu bewerben." Seine Leidenschaft für diese Aufgabe sei ungebrochen.

Wenig Alternativen zu Kretschmann

In dem Brief zeichnet Kretschmann das Bild Baden-Württembergs als sicheres und wirtschaftlich erfolgreiches Bundesland. "Doch es ist kein Naturgesetz, dass es uns immer so gut gehen wird." Man erlebe einen stürmischen Wandel.

Hätte Kretschmann auf die Spitzenkandidatur verzichtet, wäre die Partei unter Druck geraten: Die Grünen in Baden-Württemberg hatten es unterlassen, gezielt einen Nachfolger aufzubauen.

Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 30,3 Prozent stärkste Kraft geworden - die CDU landete mit 27 Prozent auf dem zweiten Platz, obwohl Baden-Württemberg lange eine schwarze Hochburg gewesen war. Seitdem regiert in dem Bundesland eine grün-schwarze Regierung. In seiner ersten Legislatur koalierte er mit der SPD.