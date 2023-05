Kretschmann verwies auf eine zunehmend unsicherer Weltlage angesichts des Klimawandels. »Wir werden zugleich in Zukunft für die wichtigen Dinge des Lebens mehr Geld ausgeben müssen, für Energie, für Lebensmittel und Sicherheit.« Für weniger wichtige Dinge bleibe weniger übrig. »Es wird künftig nicht ohne Zumutungen gehen. Es wird wehtun.«

Kritik an Habeck und der »Letzten Generation«

An Wirtschaftsminister Robert Habeck (ebenfalls Grüne) übte Kretschmann Kritik an dessen Vorgehen in der Heizungsdebatte – allerdings mehr in der Frage der Moderation als an den Inhalten. »Er hatte keinen guten Lauf und war zu schnell.« Politik sei eine pragmatische Veranstaltung, bei der man nicht mit dem Kopf durch die Wand könne. Es sei »eine Frage von Weitsicht, auf Kritik einzugehen und dann Lösungen und Kompromisse zu erarbeiten«. Die Wärmewende sei nicht das größte Problem des Landes – und so komme es »auf ein paar Monate« hin oder her nicht an.