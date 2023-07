Nirgends ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit in puncto Klimaschutz so groß wie im Verkehr. Das Umweltbundesamt hat Anfang Juli einen Bericht vorgelegt, wie die Klimaziele 2030 noch erreicht werden können. Im Verkehrssektor sind demnach künftig deutlich größere Anstrengungen nötig, um die Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren zu reduzieren – und fordert einen umfassenden Ausbau des Schienenverkehrs.