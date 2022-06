»Das hätte unmittelbar Wirkungen, das ist sofort einsparend«, sagte der Grünenpolitiker bei einer Diskussionsveranstaltung der »Süddeutschen Zeitung« (»SZ«) in München. »Da mal über den Schatten zu springen, wenigstens für zwei Jahre, wäre mal eine Diskussion wert«, sagte er an die Adresse des Koalitionspartners FDP im Bund, der sich gegen ein Tempolimit sperrt. »Wir Grünen springen ja wirklich jede Woche über irgendwelche ideologische Schatten. Das kann ich bei anderen Parteien noch nicht so feststellen.«