SPIEGEL: Die AfD-nahe Stiftung bekäme wohl bis zu 70 Millionen Euro pro Jahr. Kritiker befürchten, damit könnten rechtsradikale Strukturen aufgebaut werden. Sieht die FDP auch diese Gefahr?

Thomae: Wir können natürlich keine Wählerentscheidungen zensieren, aber wir sollten als Demokraten Kriterien formulieren, nach denen eine Stiftung – die ja nicht gewählt wurde – Steuergelder erhält.

SPIEGEL: Die AfD steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. In einer Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses steht, dass es keine Zuschüsse an Stiftungen geben darf, »wenn begründete Zweifel an der Verfassungstreue von Organen oder Beschäftigten bestehen«. Sollte diese Formulierung auch in ein Gesetz?