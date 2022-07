»Ich habe keine geheime Information, weder in die eine noch in die andere Richtung«, sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in einem Interview der ARD-»Tagesthemen« zur Frage, ob Russland wieder Gas liefern wird. »Die Möglichkeit besteht. Die Chance, dass es nicht so kommt, ist auch da. Wir werden abwarten müssen.«