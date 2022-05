Wirre Thesen zum »Tag des Sieges« in Berlin »Mein Opa würde stolz sein auf Putin«

Demo-Teilnehmerin

»Mein Opa würde stolz sein auf Putin.«

Tag des Sieges in Berlin-Mitte. Hier treffen sich in Deutschland lebende Russinnen und Russen und ihre Unterstützer zum sogenannten Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug. Eigentlich ein Tag der Erinnerung: Mit Fotos der Groß- oder sogar Urgroßeltern wird ganz individuell an Familienmitglieder erinnert, die gegen Nazi-Deutschland kämpften. Sie werden das »unsterbliche Regiment« genannt.

Reporterin

»Was meinen Sie, was würde ihr Großvater heute sagen zu dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt?«

Demoteilnehmer

»Es ist kein Krieg Russland gegen Ukraine. Wir sind Brudervölker, bin davon überzeugt, ich bin selbst halb Ukrainer, und das ist nicht unser Krieg.«

Reporterin

»Wessen Krieg ist es denn?«

Demoteilnehmer

»Darf ich ehrlich sein? Der Krieg kommt von über den Ozean. Aus Washington. Und es ist geplant, die Gebrüdervölker auseinanderzusetzen.«

Verschwörungstheorien haben Konjunktur an diesem 9. Mai: 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, während wieder ein Angriffskrieg auf europäischen Boden geführt wir – diesmal von russischer Seite.

Demoteilnehmerin

»Ich kann Ihnen ein Video zeigen: Butscha, wie sie mit Seilen auf der Straße Leichen ziehen, sprich, inszenieren, damit die Journalisten kommen.«

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands stößt hier bei vielen auf Zustimmung.

Demoteilnehmer

»Russland macht recht. Das ist meine Meinung. Ich lebe hier, ist mir egal was in Russland passiert. Aber ich denke mal, Putin macht richtig.

Reporterin

»Und warum meinen Sie das? Und was denken Sie über die ganzen Kriegsverbrechen und Gräueltaten?«

Demoteilnehmer

»Kriegsverbrechen sagen Sie falsch, nicht Verbrechen.«

Reporterin

»Meinen Sie, es gibt keine Kriegsverbrechen in Butscha oder Borodjanka oder Hostomel?«

Demoteilnehmer

»Ja, wie gesagt, Russland macht richtig, viele sagen das – und jeder versteht, was ich meine. «

Zumindest scheinen es viele der Mit-Demonstranten zu verstehen. Die Putinsche Propaganda über einen Krieg gegen den angeblichen Nazismus und Faschismus in der Ukraine fällt hier offenbar auf fruchtbaren Boden.

Demoteilnerhmerin

»Ich glaube heute läuft das Gleiche ab wie 1945 hier in Berlin, praktisch das Gleiche läuft in der Ukraine ab.«

Reporterin

»Also glauben Sie, dass es heute einen Krieg gegen den Faschismus in der Ukraine gibt?

Demoteilnehmerin

»Jawoll, Faschismus und Nationalismus und alles, was damals vor 77 Jahren abgelaufen ist, ist praktisch heute wiederholt.«

Die Berliner Polizei hat die Aufgabe, an dem Gedenkort »jede Konfrontation zu verhindern«. Für die Veranstaltung gelten strenge Auflagen was das Tragen von Abzeichen und Flaggen betrifft. Wer dagegen verstößt, wird wegeskortiert. Nicht immer wird ganz klar, was der Grund ist – aber die Berliner Polizei greift durch.

»Was ist mit ihr? Sie hat provoziert!«

Die Fotografin muss gehen. Und auch diejenigen, die an diesem Tag GEGEN den russischen Angriffskrieg auf die Straße gehen, bekommen die strenge Linie der Berliner Polizei zu spüren – wie die Teilnehmer dieser Antikriegsdemonstration.

Organisatorin Initiative Demokrati-JA

»Wir wollten Denkmal besuchen, wurden von Polizei gestoppt…mir wurde gesagt, dass mein Schild eine ukrainische Fahne darstellt und hiermit bekommen wir einen Verweis.«

Die Initiative Demokratija, auch sie gebildet von Russen, die in Deutschland leben, will der Mischung aus Putin-Kult und Geschichtskitsch öffentlich etwas entgegensetzen – und eine andere Erinnerungskultur pflegen.

Organisatorin Initiative Demokrati-JA

»Wir wollen zeigen, dass es in diesen Zeiten ja gar nicht anders geht, als an diesem Tag auch an den Ukrainekrieg zu denken. Denn der Krieg läuft ja immer noch. Es ist einfach sehr schlimm, was dort passiert und es ist eine Schande, dass russische Staatsbürger das Relativieren oder gar behaupten, Ukraine habe provoziert oder die Nato sei an Allem Schuld.«

Insgesamt 17 Demonstrationen waren an diesem 9. Mai in ganz Berlin angemeldet. Ausschreitungen meldete die Polizei bis zum Abend nicht.