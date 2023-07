Schnitzer will mit dem Vorschlag mehr Anreize schaffen, wieder erwerbstätig zu werden. Sie argumentiert, dass Witwer und Witwen mitunter hohe Renten erhalten, auch wenn sie selbst nie eingezahlt haben. »Die jetzige Regelung reduziert die Anreize, eine eigene Beschäftigung aufzunehmen«, sagte die Chefin der Wirtschaftsweisen dem SPIEGEL. »Außerdem tragen so alleinstehende Beitragszahlende zur Finanzierung von Rentenansprüchen für nicht erwerbstätige Partner bei, die selbst nicht in das System einzahlen.«