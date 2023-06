Seit einigen Jahren macht eine Geschichte über den russischen Präsidenten die Runde. Sie geht so: In den Achtzigerjahren sei Wladimir Putin als junger Offizier des sowjetischen Geheimdiensts KGB auf streng geheimer Mission in der DDR gewesen. Von Dresden aus habe er Kontakte zu den Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) in Westdeutschland gepflegt und sie mit Waffen und Instruktionen versorgt.