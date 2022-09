Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Ankündigung des russischen Präsidenten einen »Akt der Verzweiflung«. Russland könne »diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen«, sagte er am Rande der Uno-Vollversammlung in New York. Mit den jüngsten Entscheidungen zur Teilmobilisierung und Abhaltung von Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Gebieten mache Putin die Situation »noch viel schlimmer«.