Neulich lief im Fernsehen noch einmal »Der Untergang« von Oliver Hirschbiegel, eigentlich wollte ich ins Bett gehen, aber dann habe ich es mir doch bis zu Ende angeschaut. Bruno Ganz als Hitler ist großartig, Ulrich Matthes als Goebbels, Corinna Harfouch als Magda Goebbels auch, und man könnte noch viele andere aufzählen. Es ist ein Film der Boomer, aber das kann in diesen Zeiten ja kein Makel sein. Im Gegenteil: Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie wenige der heute unter 25-Jährigen im Geschichtsunterricht bis zu Adolf Hitlers Ende gekommen sind. Darum sollten sie vielleicht alle einmal diesen Film sehen, denn an einer ganzen Reihe von Stellen denkt man unwillkürlich: Ob das bei Wladimir Putin gerade auch so ist? Letzte Tage, nicht im »Führerbunker« in Berlin, aber irgendwo im Kreml?