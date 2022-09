Zudem wird der Kreis derjenigen, die sich von Russland abwenden, täglich größer. Indiens Premier Modi warnte Putin vergangene Woche, dies sei nicht der Zeitpunkt für Krieg. Selbst China rief Russland in New York bei den Vereinten Nationen zu einem Waffenstillstand auf. Der türkische Präsident Erdoğan forderte Putin in einem bemerkenswerten Fernsehinterview dazu auf, die besetzten Gebiete der Ukraine – auch die Krim – zu verlassen. Jetzt ist der Moment, über ein Ende des Krieges nachzudenken. Bisher wird nur gesagt, wie der Krieg nicht enden soll – nicht mit einem von Russland diktierten Frieden, auch die Ergebnisse von Scheinreferenden werde man nicht akzeptieren. Kanzler Olaf Scholz hat das in New York wiederholt. Das klang ratlos. Ob seine Vorgängerin auch so ratlos gewesen wäre? Angela Merkel hat sich den Ruf erarbeitet, in aussichtslosen Situationen Lösungen zu finden. Wäre sie nicht eine gute Vermittlerin?