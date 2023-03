Ab der WM 2050 wird in einen »permanenten Turniermodus« gewechselt, auf das Finale folgt direkt das Auftaktspiel des nächsten Turniers. In den zur Verfügung stehenden vier Jahren soll in 3072 Gruppenspielen und 2047 K.o.-Partien der Fußballweltmeister ermittelt werden, dazu kommt noch das Spiel um den dritten Platz.

Ein finaler Wechsel des Turniermodus (»Global Goal«) ist schließlich für die WM 2062 vorgesehen. Die dann grob geschätzt 1,7 Milliarden Personen umfassende männliche Weltbevölkerung im Alter von 16 bis 40 Jahren wird in etwa 154 Millionen Mannschaften eingeteilt, die dann permanent gegeneinander Fußball spielen sollen. Wie genau die Weltmeister-Mannschaft dabei ermittelt werden soll, ist noch unklar. Fest steht allerdings: Fifa-Präsident ist auch dann und noch immer Gianni Infantino.