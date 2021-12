Die Woche Auf der Corona-Intensivstation, Omikron-Variante und Merkels Coronabilanz

Was passiert wirklich gerade auf einer Intensivstation, mitten in der vierten Welle? Hat die Coronakrise die Bilanz der Bundeskanzlerin entzaubert? Und was ist über die Omikron-Variante bekannt? Hören Sie die besten Momente aus einer Woche SPIEGEL Daily.