Kaum im Amt ist sie unbeliebter als ihr Amtsvorgänger Boris Johnson. Liz Truss’ undurchdachte Steuersenkungspläne haben ein Marktfiasko ausgelöst. Die britische Premierministerin musste ihren Finanzminister und Vertrauten Kwasi Kwarteng entlassen und hält doch weiter an ihrem Credo fest: »Believe in Britain«.

Dass Optimismus allein Großbritannien nicht durch die Energiekrise bringen wird und wie sich Liz Truss in so kurzer Zeit so nah an den politischen Abgrund hat manövrieren können, davon hat SPIEGEL-Korrespondent Jörg Schindler zum Auftakt unserer Podcast-Woche berichtet.

Die Gaspreisbremse ist ein Bestandteil des »Doppelwumms«, den Bundeskanzler Olaf Scholz Ende September angesichts von Energiekrise und explodierenden Gaspreisen angekündigt hatte. Das Konzept ist richtig, hat aber Schwachstellen. Das meint SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Stefan Schultz, und in der Donnerstagsepisode hat er die Hintergründe eingeordnet.

SPIEGEL-Auslandsreporterin Alexandra Rojkov hat bei SPIEGEL Daily die Geschichte eines russischen Deserteurs erzählt. Der 34-jährige Pawel Filatjew war als Elitesoldat an der russischen Invasion in die Ukraine beteiligt. Monate später ist er nach Frankreich geflohen und hat ein Enthüllungsbuch über die Zustände in der russischen Armee veröffentlicht. Sein Bericht offenbart seltene Einblicke in Putins desolate Truppe – schlecht informiert und schlecht ausgerüstet.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum Björn Höcke die AfD als Schatten-Parteichef anführt. Und ein Jobexperiment: Warum das Arbeiten ohne Chef produktiver sein kann und glücklicher macht.

