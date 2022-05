Ein Sylturlaub, der Sohn im Regierungsflieger – damit sorgt die Verteidigungsministerin derzeit für Schlagzeilen. Ausgerechnet in diesen Zeiten. Die Aktion hätte für weniger Schlagzeilen gesorgt, wenn die Verteidigungsministerin bei ihren eigentlichen Themen eine bessere Figur abgeben würde, meint SPIEGEL Redakteur Konstantin von Hammerstein. Diese Woche hat er bei SPIEGEL Daily erklärt, welche Patzer und Fehler sich die Ministerin in den vergangenen Monaten geleistet hat.

Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen des Krieges hierzulande. Vom Supermarkt bis zum Hersteller von Europaletten – der Krieg in der Ukraine bringt die Versorgung ins Stocken und treibt die Preise hoch. SPIEGEL-Daily-Reporter waren an vier Orten, an denen das besonders spürbar wird und fragen: Wie hängt das zusammen? Und worauf müssen wir uns einstellen?