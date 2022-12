Die Kehrtwende hätte kaum radikaler ausfallen können: Nach drei Jahren strengster Null-Covid-Politik hat China Anfang Dezember den Kurs gewechselt und nahezu alle Coronamaßnahmen abgeschafft. Das Land erlebt jetzt eine gigantische Pandemiewelle, mit möglichen Folgen für den Rest der Welt. Von der besorgniserregenden Situation vor Ort hat SPIEGEL-Korrespondent Christoph Giesen diese Woche bei SPIEGEL Daily erzählt.

Außerdem ging es in dieser Podcast-Woche um die Deutsche Post. Nie zuvor landeten bei der Bundesnetzagentur so viele Beschwerden über das Unternehmen, wie in diesem Jahr. Frust gibt es vor allem über die klassische Briefzustellung, weil Post zu spät oder gar nicht ankommt. SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Christoph Giesen hat recherchiert und in unserer Mittwochsfolge erklärt, was die Hintergründe für die teils chaotischen Zustände bei der Post sind.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Kann die umstrittene Gentechnik ein Instrument gegen weltweite Lebensmittelkrisen werden? Und wie wirkt sich Russlands Angriff auf die Ukraine auf den alten Konflikt zwischen China und Taiwan aus?

