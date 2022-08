Die Woche Corona-Vorhersage, Tipps fürs Stromsparen und die Gründe des Fischsterbens

Wie wahrscheinlich ist eine »Killervariante« des Coronavirus? Was hilft gegen horrende Stromkosten? Und was hat die Katastrophe an der Oder ausgelöst? Die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.