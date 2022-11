Donald Trump bewirbt sich offiziell um die Kandidatur der Republikaner für die US-Präsidentschaftswahl 2024. Aber die Pleite seiner Gefolgsleute bei den Kongresswahlen in Amerika haben gezeigt: Die meisten Menschen im Land wollen ein Mindestmaß an politischer Seriosität. »Trump ist wirklich angezählt«, sagt SPIEGEL-Korrespondent Roland Nelles am Dienstag bei SPIEGEL Daily. »Denn es gibt auch einen Konkurrenten, der gerade sehr erfolgreich war.«

Das ehemalige Dream-Team der deutschen Politik hat sich nicht mehr viel zu sagen: Um die schwierige Beziehung von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck ging es in unserer Donnerstags-Episode. Marina Kormbaki aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro beobachtet beide seit Jahren und hat rekonstruiert, warum sich die beiden entfremdet haben. Und warum das zu einer potenziellen Zerreißprobe für die Grünen werden kann.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht gegen den österreichischen Milliardär René Benko Folgen für das Insolvenzverfahren der großen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben könnten. Wie eine Wahlhelferin im vergangenen September das Chaos bei vier gleichzeitigen Wahlen in der Hauptstadt erlebt hat. Und welches Engagement für Menschenrechte von der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar zu erwarten ist.

