In den Jubel und die Erleichterung nach dem Rückzug der russischen Truppen aus Cherson mischten sich vor Ort schnell auch Angst und Sorge: Nahrung, Strom, Wasser – alles ist knapp. Zudem liegt Cherson jetzt als Frontstadt in unmittelbarer Reichweite möglicher russischer Angriffe. Warum die befreite Stadt noch weit von Neuanfang und Normalität entfernt ist, haben die beiden SPIEGEL-Auslandsreporter Christian Esch und Alexander Sarovic diese Woche bei SPIEGEL Daily erzählt.

In der Energiekrise spielen die Golfstaaten nun eine Schlüsselrolle. Ein Land wie Katar hat im Überfluss, was Deutschland dringend braucht: Gas. Doch die Golfstaaten stellen Bedingungen an Handelsbeziehungen mit Deutschland. Welche das sind, hat SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Claus Hecking in unserer Dienstagsfolge erklärt.

Vor fast genau einem Jahr hat sich Sebastian Kurz aus der Politik zurückgezogen. Der jüngste Altkanzler Österreichs war nach den Korruptionsvorwürfen gegen ihn und Vertraute zurückgetreten. Wie der Stand der Ermittlungen inzwischen ist, was die Aussage eines möglichen Kronzeugen vor wenigen Wochen ausgelöst hat und wie die Affäre der regierenden ÖVP schadet, hat SPIEGEL-Autor Oliver das Gupta am Freitag geschildert.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum mit Erbschaften in Deutschland viel Ungleichheit weitergegeben wird und wie Alternativen aussehen könnten. Und wie Wissenschaftler den Nutzen von Kurzstreckenflugverboten einschätzen.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .