Die Großrazzia gegen die mutmaßliche »Reichsbürger«-Terrorgruppe war diese Woche auch bei SPIEGEL Daily Thema: SPIEGEL-Investigativ-Koordinator Jörg Diehl hat in unserer Freitags-Episode über die Hintergründe der Ermittlungen und die Umsturzpläne der Gruppe gesprochen.

Am Donnerstag hat Martin Knobbe, Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros, von den entscheidenden Momenten im ersten Jahr der Ampelkoalition erzählt. Und Claus Hecking, Redakteur im SPIEGEL-Wirtschaftsressort, hat in der Montags-Episode erklärt, wieso ein großflächiger Blackout in Deutschland in diesem Winter eher unrealistisch ist und warum der Unterschied zwischen Stromausfall und Stromabschaltung entscheidend ist.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum Gewalt gegen Fußballschiedsrichter in Deutschland zunimmt. Und Marc Zuckerbergs Metaversum im Test.

