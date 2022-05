Wenn es so etwas wie einen grünen Politik-Stil gibt, was macht ihn aus? Diese und andere Fragen über die Grünen und ihre aktuell hohen Zustimmungswerte hat SPIEGEL-Politikredakteur Christoph Hickmann diese Woche bei SPIEGEL Daily beantwortet.

Einen eher ungewöhnlichen Ort für ein Interview gab es in unserer Freitagsepisode. SPIEGEL Daily-Reporter Adrian Breda hat seine Gesprächspartnerin am Elefantengehege in einem Zoo getroffen. Es ging um Tiere, Menschen und die Einsicht, dass sich beide ähnlicher sind als gedacht.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.