SPIEGEL Daily Podcast Die Woche: Hochwasser-Folgen, Impfanreize und eine Raumfahrt-Revolution

Wie wird die Flutkatastrophe den Wahlkampf beeinflussen? Kann man mit Fußballtickets oder Geld die Corona-Impfquote erhöhen? Und was machen Jeff Bezos und Co. eigentlich im All? Hören Sie die besten Szenen aus einer Woche SPIEGEL Daily.