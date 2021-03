SPIEGEL Daily Podcast Wochenrückblick: Merkels Entschuldigung, EU und das Impfdesaster, Missbrauch in der katholischen Kirche

Was weiß eine Künstliche Intelligenz über die Liebe? Ist die EU schuld am Impfdesaster? Und was geschah hinter den Kulissen vor Merkels Entschuldigung? Hören Sie hier die besten Szenen aus einer Woche SPIEGEL Daily.