Die Woche Streit um Nord Stream, Hoffnung auf Corona-Lockerungen, Zwischenbilanz zu Steinmeier

Womit begann die Geschichte der wohl umstrittensten Gaspipeline der Welt? Kann Deutschland von Dänemark in Sachen Corona-Lockerungen lernen? Was für ein Bundespräsident war Frank-Walter Steinmeier in seiner ersten Amtszeit? Hören Sie die besten Szenen aus einer Woche SPIEGEL Daily.