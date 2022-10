Die Woche Zerstörte Pipelines, 19 Grad in Büro und Zuhause, Italiens Neofaschistin

Wer steckt hinter den mutmaßlichen Anschlägen auf die Gaspipelines in der Ostsee? Was bedeuten Robert Habecks Heizvorschriften im Alltag? Wer ist Giorgia Meloni – und was hat sie vor? Das waren die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.